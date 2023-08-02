Жительница Твери лишилась 790 тыс. рублей из-за мошенников

В Твери возбуждено уголовное дело по факту дистанционного мошенничества в отношении 41-летней женщины. Потерпевшая лишилась 790 тыс. рублей.

Тверитянка увидела в интернете предложение дополнительного заработка от торговли на фондовой бирже. Женщина прошла по ссылке и оставила номер телефона. Позже с ней связался незнакомец, который предложил потерпевшей зарегистрироваться на торговой платформе, чтобы получать доход от брокерских инвестиций. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

Женщина оформила кредит в размере 600 тыс. рублей, а также вложила личные средства. Когда потерпевшая решила вывести деньги, собеседник потребовал оплатить страховку в размере 100 тыс. рублей. Тогда женщина обратилась в полицию.

В ходе проверки установлено, что звонки женщине поступали с разных номеров из разных регионов. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

В Алтайском крае жертвами мошенников стали 42-летний мужчина и его супруга. Они перевели злоумышленникам свыше 1 млн рублей. Потерпевшие поверили, что им необходимо перевести накопления на «безопасный» счет.