Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс доллара поднялся до 93 рублей впервые с 6 июля
Происшествия
В Мурманской области пропала группа туристов с четырьмя детьми
Политика
Эрдоган и Путин договорились о визите президента РФ в Турцию
Мир
Захарова заявила о найденном документе о действиях Японии во Второй мировой войне
Армия
В Балтийском море начались военно-морские учения «Океанский щит - 2023»
Армия
Балицкий сообщил об уничтожении штурмовой группы ВСУ около Работино
Мир
В МИД РФ указали на оправдание США террористических методов Украины
Мир
В Кремле прокомментировали информацию о сопротивлении Бразилии расширению БРИКС
Общество
Песков прокомментировал выдачу оружия белгородским добровольцам теробороны
Мир
Обнаруженные на турецком курорте Шиле снаряды уничтожены
Мир
Москва призвала не допустить деградацию обстановки в Нигере
Политика
В МГУ заявили о необходимости выработки критериев расширения БРИКС
Экономика
Курс евро поднялся выше 102 рублей впервые с 20 июля

Жительница Твери лишилась 790 тыс. рублей из-за мошенников

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Твери возбуждено уголовное дело по факту дистанционного мошенничества в отношении 41-летней женщины. Потерпевшая лишилась 790 тыс. рублей.

Тверитянка увидела в интернете предложение дополнительного заработка от торговли на фондовой бирже. Женщина прошла по ссылке и оставила номер телефона. Позже с ней связался незнакомец, который предложил потерпевшей зарегистрироваться на торговой платформе, чтобы получать доход от брокерских инвестиций. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

Женщина оформила кредит в размере 600 тыс. рублей, а также вложила личные средства. Когда потерпевшая решила вывести деньги, собеседник потребовал оплатить страховку в размере 100 тыс. рублей. Тогда женщина обратилась в полицию.

В ходе проверки установлено, что звонки женщине поступали с разных номеров из разных регионов. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

В Алтайском крае жертвами мошенников стали 42-летний мужчина и его супруга. Они перевели злоумышленникам свыше 1 млн рублей. Потерпевшие поверили, что им необходимо перевести накопления на «безопасный» счет.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023