Угрожавший взорвать гранату мужчина сдался после разговора с главой Башкирии

Мужчина, угрожавший взорвать гранату на шоссе в Уфе, сдался 2 августа после разговора с главой Башкирии Радием Хабировым.

«После разговора с главой Башкирии подозреваемый сдался. Мужчина отдал гранату полицейским, не оказывал сопротивления и не выдвигал каких-либо требований», — рассказал источник «Известий».

Ранее в этот день полицейские перекрыли Нагаевское шоссе к юго-востоку от Уфы. Неподалеку от заправки «Лукойл» неизвестный мужчина достал предмет, похожий на гранату, и стал угрожать ее взорвать.

По информации источника, 39-летний мужчина сбежал во время поездки из Следственного комитета в медучреждение на психиатрическую экспертизу. Он является фигурантом уголовного дела. Очевидцы отмечали, что он потребовал, чтобы на место привезли главу республики.