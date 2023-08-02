Самокаты запретят оставлять у остановок и на газонах в Самаре

В Самаре внесут изменения в правила благоустройства, которые касаются порядка размещения самокатов на улицах города. Поправки разработала городская администрация. Их суть — введение запрета на размещение самокатов в местах, где они могут создать помехи для передвижения пешеходов или других транспортных средств.

НИА «Самара» уточняет, что власти могут запретить оставлять средства индивидуальной мобильности в павильонах остановок общественного транспорта и на расстоянии 15 м от них. Также будет введен запрет на парковку самокатов на газонах, под арками зданий.

По словам главы городского департамента транспорта Юрия Тапилина, в случае поддержки инициативы депутатами норма вступит в действие в ближайшее время.

Ранее, 31 июля, сообщалось, что с начала сезона проката электросамокатов в Москве заблокировали более 7 тыс. аккаунтов нарушителей правил пользования средствами индивидуальной мобильности.