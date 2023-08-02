Верховный суд оставил в силе срок Ивану Сафронову за госизмену

Верховный суд РФ подтвердил приговор Ивану Сафронову, осужденному на 22 года за госизмену. Таким образом суд отклонил кассационную жалобу на приговор. Об этом 2 августа сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

«Приговор суда первой инстанции оставить без изменения, жалобы защиты — без удовлетворения», — говорится в решении.



Однако из дела было исключено показание одного из свидетелей, в остальном дело осталось без изменений.



Слушания по делу проходили в закрытом заседании из-за грифа секретности. Слушатели и представители СМИ были пропущены только на оглашение решения.





5 сентября суд признал бывшего советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова виновным в госизмене и назначил ему наказание в виде 22 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 тыс. рублей. Тогда сторона защиты пыталась обжаловать решение суда, однако инстанция оставила приговор неизменным.