Саратовские власти разрешили тратить резервные деньги на дома престарелых

В Саратовской области расширили перечень целей, на которые можно тратить средства из резервного фонда регионального правительства. Об этом говорится в постановлении губернатора Романа Бусаргина.

Так, в документе говорится, что из резервного фонда можно оплачивать расходы на ремонтно-восстановительные работы в госучреждениях, подведомственных министерству труда и социальной защиты. Речь в том числе идет о домах престарелых, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Это касается расходов на обследование зданий, разработку и приобретение проектной документации, проведение ремонта зданий и помещений, крыш и строительных конструкций.

В новой редакции постановления о порядке выделения средств из резервного фонда содержится 72 направления.