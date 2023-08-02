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Захарова заявила о найденном документе о действиях Японии во Второй мировой войне

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Россия рассчитывает получить от Китая копию найденного в Токио архивного документа о действиях Японии во Второй мировой войне. Об этом 2 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Надеемся на получение в ближайшее время упомянутого материала, запросив копию у китайских коллег, которые по имеющейся информации уже обладают им», — сказала она на брифинге.

По ее словам, речь идет об архивном докладе 1940 года главы «Отряда 731» — специального отряда японских вооруженных сил, который занимался исследованиями в области биологического оружия. Подразделение осуществляло опыты на живых людях.

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Ранее, 28 июня, Захарова указала на неприемлемость попыток Японии повлиять на переименование 3 сентября, который в России отмечается как День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. По ее словам, правительство империи сделало всё, чтобы разрушить позитив двухсторонних отношений.

Документ о переименовании дня воинской славы 3 сентября в День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов в июне 2022 года. 20 июня Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект.

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