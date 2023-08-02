Стоимость питания в школах Татарстана увеличится

В Татарстане планируют поэтапно повысить затраты на организацию и обеспечение бесплатным горячим питанием учеников начальной школы. Если раньше на 2024 год обед стоил 61,3 рубля, то теперь — 66,76 рубля. Об этом говорится в проекте постановления, разработанного республиканским минфином.

ИА «Татар-информ» уточняет, что норматив и средняя стоимость горячего питания установлены на 2025 год в размере 69,43 рубля вместо запланированных ранее 63,75 рубля, а в 2026 году норматив увеличится до 72,21 рубля.

Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу. В случае принятия он вступит в силу с 1 января следующего года.

В этом году в Татарстане средняя стоимость горячего питания на одного ученика начальной школы составляет 58,94 рубля.

Президент России Владимир Путин в 2020 году подписал закон о предоставлении бесплатного горячего питания учащимся начальной школы. Младшеклассников должны обеспечивать бесплатным горячим питанием не реже 1 раза в день. При этом в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток.

С 1 мая горячее питание стало обязательным в школах РФ. Изменился порядок составления меню для учащихся. Компании будут согласовывать рацион с руководством школ. Меню составляется отдельно для каждой возрастной группы, при необходимости согласовывается диетическое питание.