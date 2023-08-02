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Курс евро поднялся выше 102 рублей впервые с 20 июля

Охрану лесов от пожаров усилят в Тамбовской области

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В Тамбовской области в ближайшее время значительно усилят охрану лесов от пожаров. Метеорологи прогнозируют жаркую погоду — столбики термометров могут подняться до +34 градусов. Подобные условия будут способствовать установлению высокого класса пожарной опасности в лесах.

ИА «ОнлайнТамбов.Ру» уточняет, что лесные инспекторы будут проводить рейды совместно с сотрудниками МЧС и представителями правоохранительных органов. Активизируется профилактическая работа с населением, жителям чаще будут рассказывать о соблюдении правил пожарной и санитарной безопасности.

Жителей уже предупредили, что в пожароопасный период в лесах, местах с сухой травой, под деревьями запрещено разводить костры. За нарушение противопожарного режима может быть выписан штраф на сумму от 15 до 30 тыс. рублей, должностные лица заплатят от 30 до 50 тыс. рублей, юридическим лицам грозит штраф от 100 до 400 тыс. рублей.

Ранее, 31 июля, пребывание граждан ограничили в национальном парке «Сенгилеевские горы» в Ульяновской области. Ситуация связана с повышением пожарной опасности.

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