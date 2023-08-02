Двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Томской области

В городе Стрежевом Томской области двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа. Его доставили в больницу Нижневартовска с травмами.

Инцидент произошел 1 августа. Ребенок забрался на подоконник с открытым окном, облокотился на москитную сетку и выпал на придомовой газон.

В пресс-службе нижневартовской окружной клинической детской больницы РИА «Томск» рассказали, что состояние пострадавшего средней тяжести, угрозы для жизни нет, он проходит лечение в травматологическом отделении.

Ранее, 31 июля, сообщалось, что двухлетний ребенок погиб при падении из окна в Мончегорске (Мурманская область). По данным следствия, ребенок выпал из окна и скончался на месте. Установлено, что погибший ребенок проживал с родителями.