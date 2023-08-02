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Несколько тысяч жителей пригорода Барнаула из-за аварии остались без газа

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В пригороде Барнаула несколько тысяч человек остались без газа из-за крупной аварии. Она произошла из-за ДТП. На улице Космонавтов вечером 1 августа строительный кран снес газовый узел, повредив газопровод.

Утром 2 августа специалисты почти завершили ремонт, систему начали заполнять газом. Однако, как сообщает altapress.ru, в микрорайоне «Горский» около 105 частных домов и один многоквартирный дом на Горской улице по-прежнему остаются без газа.

Также газа нет в квартирах почти 3 тыс. человек в Научном городке, поселках Казенная Заимка, Землянуха, в селе Гоньба. Промышленные предприятия на проспектах Калинина и Космонавтов тоже попали под отключение.

В мэрии города сообщили, что работа системы будет восстановлена в течение дня, после ее запуска потребителям будут возвращать газ поэтапно.

В середине июня сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, согласно которому согласование перепланировки в доме с газоснабжением необходимо будет получать у специализированной организации.

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