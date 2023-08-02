Потепление до +34 градусов спрогнозировали в Брянской области

Синоптики спрогнозировали наступление жары в Брянской области. К выходным температура повысится до +34 градусов.

Согласно прогнозам, в пятницу, 4 августа, столбики термометров повысятся до +30 градусов. В субботу температура достигнет +33 градусов, в воскресенье — до +34 градусов. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU. В связи с потеплением растет угроза лесных пожаров.

На следующей неделе жара спадет. К 9 августа температура опустится до +22 градусов.

В Приморском края со 2 по 4 августа объявили штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. В регионе ожидаются интенсивные дожди. Всего может выпасть до 100 мм осадков.