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В Кремле прокомментировали информацию о сопротивлении Бразилии расширению БРИКС

Песков: участники БРИКС в настоящий момент не ведут обсуждения о расширении организации
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Участники — члены БРИКС в настоящий момент не ведут обсуждения о расширении организации, заявил 2 августа журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что Бразилия якобы выступает против расширения группы.

По его словам, вопрос расширения занимает много времени, а также зависит от государств — членов БРИКС.

«Вчера говорили о том, что есть нюансы подходов государств-членов (БРИКС), дальше будут продолжаться и по линии БРИКС контакты с государствами», — сказал он.

На вопрос журналистов, возможно ли создание нового объединения вместо БРИКС для желающих стран, Песков ответил, что в данный момент не ведется таких обсуждений.

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1 августа официальный представитель Кремля заявил, что тема расширения будет обсуждаться на предстоящем саммите БРИКС. Он отметил, что желание стран присоединиться к организации свидетельствует о ее растущем авторитете.

Вместе с тем 28 июля агентство Bloomberg сообщило, что Индия и Бразилия не поддержали призыв Китая о более быстром расширении БРИКС и планируют обсудить возможное расширение альянса на саммите. Власти Бразилии опасаются, что организация превратится в «противовес Вашингтону и Евросоюзу». Индия же намерена разработать правила о том, когда и каким образом другие страны могут присоединиться к группе БРИКС, отметили в материале.

Шерпа ЮАР в блоке Анил Суклал 18 июля заявил, что БРИКС может включить в себя более 50 стран в результате расширения. По его словам, Египет, ОАЭ, Индонезия и Аргентина заявили о желании стать членами БРИКС.

Саммит БРИКС (в организацию входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) состоится 22–24 августа. Это будет первый очный саммит группы с момента начала пандемии COVID-19. Одним из главных вопросов, вероятно, станет расширение группы путем включения в ее состав Аргентины, Ирана, Алжира и других стран.

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