Десять крупных свалок ликвидируют в Оренбуржье до конца 2024 года

До конца 2024 года в Оренбургской области планируют ликвидировать десять крупных свалок. Об этом сообщает «Урал56.ру» со ссылкой на министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона Александра Самбурского.

На выполнение работ направлено свыше 1 млрд рублей. Средства выделены из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Всего с 2020 года в Оренбуржье ликвидировали 153 свалки в населенных пунктах. К примеру, в Орске убрали скопление мусора вдоль реки Урал по улице Базарной. На текущий момент в регионе существует 655 свалок.

17 июля в Ленинградской области загорелся мусорный полигон. Площадь горения составила 3 тыс. кв. м.