BMW прекратит выпуск 6-Series Gran Turismo в 2023 году

Немецкий автопроизводитель BMW планирует отказаться от производства лифтбека 6-Series Gran Turismo до конца текущего года из-за низкой популярности модели. Об этом 2 августа сообщает портал Bimmer Today.

Второе поколение 6-Series Gran Turismo, которое выпускается с 2017 года, в последние годы столкнулось с катастрофически низким спросом. Например, в 2022 году в Германии продали чуть менее 500 лифтбеков, а по итогам I полугодия 2023-го ― всего 237 экземпляров. Таким образом, Gran Turismo оказалась самой непопулярной моделью в линейке BMW.

Автомобиль не прижился ни на американском рынке, где модель вывели из продажи в 2020 году, ни на европейском: в таких странах, как Великобритания, Германия и Италия, покупатели с гораздо большим интересом смотрят в сторону классических седанов и универсалов 5-й серии.

7 июля российские дилеры начали продажи рестайлинговой версии «заряженного» кроссовера BMW X5 M 2023 года выпуска. Автомобиль поставляется с двигателем объемом 4,4 л, который выдает 625 л.с., в паре с автоматической коробкой передач с приводом на все колеса.

Из оснащения X5 M может предложить покупателю декоративные элементы из углеволокна, панорамную крышу, спортивные кресла с функцией массажа, четырехзонный климат-контроль, 12,3-дюймовую панель приборов и 15-дюймовый экран системы мультимедиа.