Курс евро поднялся выше 102 рублей впервые с 20 июля

Курс евро превысил 102 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже за 2 августа.

Стоимость европейской валюты доходила до 102,015 рубля, что произошло впервые с 20 июля. Затем курс опустился ниже уровня в 102 рубля.

В то же время курс доллара вырос до 92,88 рубля, стоимость юаня выросла до 12,93 рубля.

Накануне советник по инвестициям инвестиционной компании Fontvielle Максим Федоров рассказал «Известиям», что август традиционно считается самым сложным месяцем для рубля. Российская валюта будет колебаться в районе важных психологических уровней — 90 рублей в случае с долларом и 100 рублей в случае с евро.

31 июля партнер Capital Lab Евгений Шатов рассказал, что летнее ослабление рубля к доллару и евро было связано как с динамикой торгового баланса, так и с окончанием налогового периода. По его словам, спрос на наличную валюту летом со стороны россиян традиционно возрастает из-за увеличения частоты путешествий в сезон отпусков и снижения деловой активности.