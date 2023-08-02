Правительство РФ не подержало досрочную пенсию для педагогов ПТУ

Правительство не подержало досрочный выход на пенсию для педагогов ПТУ после 25 лет стажа. Об этом говорится в заключении кабмина на законопроект фракции ЛДПР, с которым ознакомились «Известия» 2 августа.

«Концептуально идея о повышении уровня социальной защиты педагогических работников представляется заслуживающей внимания. Вместе с тем необходимо отметить, что норма, предусматривающая конкретизацию образовательных учреждений, не согласуется со статьей закона «О страховых пенсиях», согласно которой списки учреждений, с учетом которых назначается страховая пенсия по старости, а также правила исчисления периодов работы (деятельности) и назначения указанной пенсии утверждаются правительством РФ», — говорится в документе.

В нем также отмечается, что реализация предлагаемых положений приведет к нарушению пенсионных прав педагогических работников учреждений, предусмотренных соответствующим списком, но не указанных в законопроекте.

«Кроме того, положения законопроекта не соответствуют концепции федерального закона, согласно которой право на досрочное пенсионное обеспечение сохраняется на тех же условиях для граждан, которым такое право предоставлялось в соответствии с ранее действовавшим законодательством», — говорится в документе.

Согласно данным думской электронной базы, законопроект был внесен в Госдуму 1 августа. Авторы указали в пояснительной записке, что его принятие «позволит повысить престиж профессии учителя, а также будет способствовать признанию особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность».

Ранее, в середине июля, в журнале ВНИИ труда был опубликован прогноз, согласно которому число работающих пенсионеров с нынешних 7,9 млн к 2025-му снизится до 5,6 млн. Сокращение произойдет вследствие реформы в этой области. Так, в 2019-м вступили в силу поправки об увеличении возраста, в котором люди могут рассчитывать на выплаты от государства по старости, — с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин.