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Правительство РФ не подержало досрочную пенсию для педагогов ПТУ
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Правительство РФ не подержало досрочную пенсию для педагогов ПТУ

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Правительство не подержало досрочный выход на пенсию для педагогов ПТУ после 25 лет стажа. Об этом говорится в заключении кабмина на законопроект фракции ЛДПР, с которым ознакомились «Известия» 2 августа.

«Концептуально идея о повышении уровня социальной защиты педагогических работников представляется заслуживающей внимания. Вместе с тем необходимо отметить, что норма, предусматривающая конкретизацию образовательных учреждений, не согласуется со статьей закона «О страховых пенсиях», согласно которой списки учреждений, с учетом которых назначается страховая пенсия по старости, а также правила исчисления периодов работы (деятельности) и назначения указанной пенсии утверждаются правительством РФ», — говорится в документе.

В нем также отмечается, что реализация предлагаемых положений приведет к нарушению пенсионных прав педагогических работников учреждений, предусмотренных соответствующим списком, но не указанных в законопроекте.

«Кроме того, положения законопроекта не соответствуют концепции федерального закона, согласно которой право на досрочное пенсионное обеспечение сохраняется на тех же условиях для граждан, которым такое право предоставлялось в соответствии с ранее действовавшим законодательством», — говорится в документе.

Согласно данным думской электронной базы, законопроект был внесен в Госдуму 1 августа. Авторы указали в пояснительной записке, что его принятие «позволит повысить престиж профессии учителя, а также будет способствовать признанию особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность».

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