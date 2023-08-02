Ребенок утонул в пруду в Калужской области

В Калужской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 12-летнего мальчика. Ребенок утонул в пруду.

Трагедия произошла в деревне Володарское в Ферзиковском районе. По данным газеты «Весть», двое детей гуляли около местного водоема. 12-летний мальчик решил искупаться и нырнул в воду. Выбраться на берег ребенку не удалось.

Тело погибшего обнаружили водолазы. Уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности.

В Новосибирской области ребенок погиб в канализационном коллекторе на территории дачного поселка Кудряшовский. Девятилетний мальчик залез в камеру и провалился в отверстие коллектора. Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ.