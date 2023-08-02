Два аварийных дома снесут в Кургане за 1,2 млн рублей

Два аварийных жилых дома планируют ликвидировать в Кургане. Стоимость работ оценили в 1,2 млн рублей.

Информация о контракте появилась на сайте госзакупок. Подрядчик должен снести здания на улице Добролюбова и на улице 1-й Заводской. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Кроме того, в рамках комплексной жилой застройки снесут пять домов. Развитие территории запланировано в границах улиц Коли Мяготина, Кремлева, Победы и Невежина. На участке разместят высотные и среднеэтажные дома, а также магазины и спортивные площадки.

Ранее сообщалось, что в Саратове снесут два аварийных дома, которые были построены в 1955 году.