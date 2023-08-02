Продажи АвтоВАЗа по итогам июля выросли в 2,8 раза

Российский производитель АвтоВАЗ реализовал в минувшем июле 172 996 автомобилей. Это на 2,8 раза больше в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа 2 августа.

Большую роль в росте продаж сыграло появление на рынке рестайлинговой Lada Vesta: по сравнению с июнем продажи модели увеличились на 20,5% и составили 5133 экземпляра.

Кроме того, динамику продаж продемонстрировал бестселлер АвтоВАЗа Lada Granta. За год продажи модели увеличились на 162,5% и составили 17 170 автомобилей.

Всего рост производства машин на АвтоВАЗе с начала года составил 59%. Так, в июле автозавод выпустил 31 950 автомобилей и машинокомплектов. Это лучший показатель АвтоВАЗа с марта 2022 года.

Ранее, 31 июля, стало известно, что российский производитель «АвтоВАЗ» рассматривает создание особых модификаций для стран Африки, в том числе праворульные автомобили.

По словам главы АвтоВАЗа Максима Соколова, в ходе саммита Россия — Африка представители бизнеса южноафриканских государств выразили желание импортировать Lada.