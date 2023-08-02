Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ выпустили 27 снарядов по Донецку и Макеевке
Происшествия
Двое погибли при крушении гидросамолета в Красноярском крае
Общество
ГД предложат ввести штрафы за превышение скорости на электросамокате
Общество
Жаркая погода и грозы ожидаются в Москве 2 августа
Мир
Власти открыли пляжи турецкого курорта Шиле после обнаружения там снарядов
Мир
Замглавы МВД Польши призвал ЕС заблокировать границы с Белоруссией
Мир
МИД Польши заявил об ухудшении отношений Варшавы и Киева на фоне дипскандала
Мир
Reuters назвал Бразилию основным противником расширения БРИКС
Мир
В МИД РФ указали на оправдание США террористических методов Украины
Мир
Пентагон уличили во лжи о неприменении оружия НАТО для ударов по РФ
Туризм
Иностранный турпоток в Россию за полгода вырос на 130%
Мир
Москва призвала не допустить деградацию обстановки в Нигере
Общество
Правительство РФ не подержало досрочную пенсию для педагогов ПТУ
Экономика
Курс евро поднялся выше 102 рублей впервые с 20 июля

Продажи АвтоВАЗа по итогам июля выросли в 2,8 раза

0
Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский производитель АвтоВАЗ реализовал в минувшем июле 172 996 автомобилей. Это на 2,8 раза больше в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа 2 августа.

Большую роль в росте продаж сыграло появление на рынке рестайлинговой Lada Vesta: по сравнению с июнем продажи модели увеличились на 20,5% и составили 5133 экземпляра.

Кроме того, динамику продаж продемонстрировал бестселлер АвтоВАЗа Lada Granta. За год продажи модели увеличились на 162,5% и составили 17 170 автомобилей.

Всего рост производства машин на АвтоВАЗе с начала года составил 59%. Так, в июле автозавод выпустил 31 950 автомобилей и машинокомплектов. Это лучший показатель АвтоВАЗа с марта 2022 года.

Выбраться из ямы: производство автомобилей сократилось на треть
Сможет ли российский автопром выйти на докризисные значения

Ранее, 31 июля, стало известно, что российский производитель «АвтоВАЗ» рассматривает создание особых модификаций для стран Африки, в том числе праворульные автомобили.

По словам главы АвтоВАЗа Максима Соколова, в ходе саммита Россия — Африка представители бизнеса южноафриканских государств выразили желание импортировать Lada.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023