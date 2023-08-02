Больше месячной нормы осадков выпало в Челябинске за одну ночь

Порядка 86 мм осадков выпало в Челябинске в ходе ливня в ночь на 2 августа. Количество осадков превысило месячную норму.

По данным министерства дорожного хозяйства региона, оказались подтоплены 20 придомовых территорий и 13 участков дорог. Помимо Челябинска пострадали Копейск и Старокамышинск, где вода местами скрыла дорожные ограждения.

К местам подтоплений незамедлительно были направлены аварийные службы, пишет ИА «Ура.ру». Специалисты выполнили откачку воды и открыли решетки для оперативного оттока. При необходимости проводилась очистка ливневок.

Согласно прогнозам, с 3 по 5 августа в Челябинской области ожидаются грозы с дождями. Температура воздуха по ночам будет опускаться до +12…+17 градусов, в низинах до +7 градусов. Днем ожидается до +29 градусов.