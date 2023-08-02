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В МГУ заявили о необходимости выработки критериев расширения БРИКС

Коньков: БРИКС нужно выработать критерии приема новых стран, сохранив дух сплоченности
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Объединению БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) нужно выработать критерии приема новых стран, сохранив при этом «дух сплоченности». Об этом 2 августа «Известиям» заявил кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков.

Так он отреагировал на информацию агенства Reuters о том, что Бразилия не заинтересована в расширении БРИКС из-за опасений, что группа может потерять авторитет.

Коньков отметил, что объединению БРИКС в первую очередь важно понимать, чего оно хочет от расширения, от новых участников.

«Я думаю, что опасения испытывает не только Бразилия, но и другие государства. Просто эти опасения носят очень разный характер, и, может быть, у Бразилии это было сформулировано более четко, нежели у других стран. Но важно выработать критерии, которые сохранят дух сплоченности БРИКС в контексте присоединения новых членов, привнеся новую ценность, с одной стороны, а с другой стороны, позволят не раствориться тому, что уже было наработано за предыдущие годы», — сказал он.

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Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что планы по расширению БРИКС свидетельствуют о растущем авторитете, а главное — о прикладном значении группы.

28 июля агентство Bloomberg писало, что Индия и Бразилия не поддержали призыв Китая о более быстром расширении БРИКС и планируют обсудить возможное расширение альянса на предстоящем саммите. Власти Бразилии опасаются, что организация превратится в «противовес Вашингтону и Евросоюзу». Индия же намерена разработать правила о том, когда и каким образом другие страны могут присоединиться к группе БРИКС.

Шерпа ЮАР в блоке Анил Суклал 18 июля заявил, что БРИКС может включить в себя более 50 стран в результате расширения. По его словам, Египет, ОАЭ, Индонезия и Аргентина заявили о желании стать членами БРИКС.

Саммит БРИКС состоится 22–24 августа в ЮАР. Это будет первый очный саммит группы с момента начала пандемии COVID-19. Одним из главных вопросов, вероятно, станет расширение группы путем включения в ее состав Аргентины, Ирана, Алжира и других стран.

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