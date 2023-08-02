В МИД РФ указали на оправдание США террористических методов Украины

США своим отказом осуждать украинские атаки на территорию России, по сути, официально оправдали террористические методы Украины. Об этом 2 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



«По сути, США официально оправдали террористические методы и подтвердили, что гражданские объекты можно разрушать, ставя под угрозу жизни мирных жителей. Ни слова осуждения», — сказала она.



По ее словам, Киев совершает данные атаки на деньги и с технической поддержкой, вооружением Запада.

1 августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несколько беспилотников были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО) при попытке пролета в Москву. Один долетел до башни «Москва-Сити», из-за чего был поврежден фасад на уровне 21-го этажа. В Минобороны РФ заявили, что попытка террористической атаки киевского режима пресечена, уточнив, что беспилотник упал на территории делового центра «Москва-Сити».

До этого Собянин сообщал о совершенной ночью 30 июля атаке украинских беспилотников на деловой центр «Москва-Сити». «Известия» опубликовали видео с места ЧП в одной из башен центра. На кадрах видно, что в здании выбило стекла.



Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.