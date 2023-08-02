ТЦ «Времена года» в Москве открылся после ЧП с прорывом трубы

Торговый центр «Времена года» на западе Москвы открылся 2 августа для посетителей после аварии с прорывом трубы с горячей водой, сообщил корреспондент «Известий».

ТЦ продолжит работу, как и прежде, с 11:00 до 22: 00.

Ранее сообщалось о переносе открытия торгового центра «Времена года» на более поздний срок. Изначально планировалось, что он будет открыт для посещения 31 июля. После появилась информация, что ТЦ откроют 2 августа.

В ТЦ «Времена года» 22 июля прорвало трубу с горячей водой — она разорвалась по сварному шву. По данным МЧС РФ, причиной стала поломка внутреннего теплопровода. В результате ЧП погибли четыре человека, еще 10 были госпитализированы с ожогами разной степени тяжести.

Общая площадь затопления после разрыва трубы с горячей водой в ТЦ составила 4 тыс. кв. м. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).