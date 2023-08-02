Замглавы МВД Польши призвал ЕС заблокировать границы с Белоруссией

Страны Евросоюза (ЕС) должны полностью заблокировать границы с Белоруссией, такое мнение высказал 2 августа в эфире Польского телевидения заместитель главы МВД Польши Мацей Вонсик.

«Польша, Литва и Латвия должны полностью изолировать Белоруссию», — сказал замминистра.

Так Вонсик прокомментировал информацию о том, что 1 августа два белорусских вертолета якобы зашли в воздушное пространство Польши. По его мнению, сложилась непредсказуемая ситуация.

«Мы полагаем, что с территории Белоруссии могут быть провокации, дестабилизация Польши в период избирательной кампании, то же коснется Литвы и Латвии», — продолжил чиновник.

Он уточнил, что Варшава рассматривает худшие сценарии и по этой причине перебрасывает войска к границе с Белоруссией.

Накануне вечером минобороны Польши сообщило, что увеличит количество войск на границе с Белоруссией из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства. По данным польского военного ведомства, пересечение границы военными белорусскими вертолетами Ми-24 и Ми-8 произошло в районе Беловежи на малой высоте. Данный факт усложняет обнаружение вертолетов радиолокационными системами.

В минобороны Белоруссии назвали надуманными обвинения польской стороны.

О замеченных на польско-белорусской границе вертолетах сообщалось 1 августа. Комментируя это, польский подполковник Яцек Горышевский рассказал в интервью радиостанции Zet, что белорусские военные предупредили польскую погранслужбу о патрульных полетах вдоль границы. По его словам, воздушное пространство Польши нарушено не было.

В начале июля стало известно, что Вооруженные силы Польши перебросят 1 тыс. военных и 200 единиц техники к границе с Белоруссией. Целью данной операции была названа демонстрация воли и способности немедленно реагировать на попытки дестабилизации ситуации на восточной границе страны.