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Президент Чехии разрешил 14 гражданам республики вступить в ряды ВСУ

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Фото: Global Look Press/IMAGO/M. Popow
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Президент Чехии Петр Павел разрешил 14 гражданам республики вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ), еще восемь таких запросов были отклонены. Об этом 2 августа сообщил портал iROZHLAS со ссылкой на пресс-секретаря президента Маркету Ржехакову.

«По данным на 29 июля 2023 года президент республики Петр Павел подписал в общей сложности 14 положительных решений об одобрении вступления граждан Чехии в Вооруженные силы Украины», — приводит издание слова Ржехаковой.

Вместе с тем запросы о вступлении в ряды украинской армии от восьми чешских граждан были отклонены, причины этого не уточняются.

Согласно чешскому законодательству, служба в вооруженных силах других стран гражданам страны может быть разрешена только президентом страны. В противном случае им грозит уголовное наказание.

Предшественник Петра Павла Милош Земан, покинувший пост президента Чехии в начале марта 2023 года, выдал 132 разрешения на вступление в ВСУ.

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7 июля чешский лидер Петр Павел заверил Украину в дальнейшей всесторонней поддержке со стороны республики. Он отметил, что общая помощь украинскому государству составила в общей сумме примерно 45 млрд крон (около $2 млрд).

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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