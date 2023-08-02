Правительство РФ обязало нефтяников продавать на бирже больше топлива

Правительство РФ утвердило увеличение нормативов продаж нефтепродуктов на бирже, сообщается 2 августа на сайте кабмина, постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Нефтяники должны будут продавать больше топлива на биржевых торгах», — отмечается в сообщении.

Минимальная доля продажи бензина на бирже увеличена с 12 до 13% от производства, в отношении дизельного топлива — с 8,5 до 9,5%. Изменения коснулись топлива 5-го класса.

Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем рынке бензина и дизельного топлива.

«Такой подход снижает риски монопольного ценообразования, поскольку многие доминирующие участники топливного рынка обладают собственной сетью заправок», — уточнили в правительстве.

В середине июня в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ сообщили, что направили девяти нефтяным компаниям письма с требованием увеличить объемы продаж бензина на бирже. Отмечалось, что продажи бензина на бирже за последние пять месяцев сократились на 7,9%