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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Сумской области на северо-востоке Украины произошли взрывы, сообщили 2 августа в Telegram-канале «Зеркало недели».

Иные подробности не приводятся.

Воздушная тревога в регионе не объявлена.

Минобороны РФ к настоящему времени данную информацию не прокомментировало.

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Президент Украины Владимир Зеленский в этот день заявил, что в результате взрывов, произошедших в ночь на 2 августа, имеются повреждения. Самые существенные зафиксированы на юге страны.

В ночь на 2 августа прогремели взрывы в Киеве, а также в Киевской и Одесской областях. В последней вспыхнули пожары на объектах промышленной и портовой инфраструктуры. Позже во всех областях страны была объявлена воздушная тревога.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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