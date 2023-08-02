МТТ обеспечила коммуникации для клиентов «Металлинвестбанка»

Компания МТТ (входит в экосистему МТС) обеспечила клиентов «Металлинвестбанка» постоянной связью с сервисной поддержкой финансового учреждения в 16 регионах присутствия. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе МТТ.

Клиенты банка в Тюмени, Белгороде, Уфе, Москве, Санкт-Петербурге, Владимире, Краснодаре, Казани, Воронеже, Перми, Иваново, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Липецке могут воспользоваться контактным телефонным номером с кодом своего региона, чтобы оперативно получить консультации, связанные с использованием банковских продуктов.

«Металлинвестбанк» — наш многолетний партнер и клиент, которому мы предоставляем не только услуги телефонии, но и другие инновационные цифровые сервисы, способствующие развитию коммуникационных решений одного из ведущих российских банков», — рассказал директор по продажам и обслуживанию МТТ Костас Дубосас.

«Стабильная и надежная работа телефонных сервисов — это еще один вклад в рамках долгосрочной стратегии банка по повышению качества работы сервиса для наших клиентов. Выделенные номера помогают нам обеспечивать высокую эффективность обслуживания и безопасности данных наших клиентов. Благодаря многоканальным телефонным номерам, предоставленным МТТ, мы повышаем уровень поддержки клиентов, оптимизируем процессы обработки звонков, снижаем затраты и повышаем скорость обслуживания», — заявила Светлана Крошкина, старший вице-президент, директор департамента розничного бизнеса ПАО АКБ «Металлинвестбанк».