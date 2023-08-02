Водитель Mercedes врезался в ворота посольства РФ в Кишиневе

Полиция в Кишиневе задержала водителя, который на автомобиле Mercedes врезался в ворота посольства РФ и скрылся с места аварии. Об этом в среду, 2 августа, сообщает сайт генерального инспектората полиции.

Сотрудники полиции установили местонахождения транспортного средства на трассе, ведущей в Страшены, что в 40 км от Кишинева, и догнали его. Мужчина, управлявший машиной, отказывался останавливаться и по пути повредил еще два автомобиля, после чего был задержан.

В результате происшествия никто не пострадал. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее, 6 июля, автомобиль врезался в здание Уимблдонской платной школы в Лондоне. В результате инцидента пострадали девять человек. Водитель остановился на месте происшествия. Задержаний не было.