Уголовное дело возбудили после крушения гидросамолета под Красноярском

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту крушения гидросамолета в Дудинке на севере Красноярского края. Об этом 2 августа говорится в сообщении на сайте Восточного межрегионального управления следственного управления на транспорте СК РФ.

«Красноярским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта»)», — отметили в ведомстве.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты для установления всех обстоятельств произошедшего.

Частный гидросамолет разбился 2 августа в районе промзоны Лесобиржа города Дудинки Таймырского Долгано-Ненецкого района около 11:00 (07:00 мск).

В самолете находились два человека, они погибли.