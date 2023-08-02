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Подросток погиб в ДТП в Калужской области

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Фото: Прокуратура Калужской области
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В Калужской области в районе города Кременки произошло ДТП, в результате которого погиб 17-летний подросток, еще три человека получили травмы в автомобиле, перевернувшемся после выезда в кювет. Об этом 2 августа сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.

По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением, съехал на обочину и несколько раз перевернулся.

В результате аварии 17-летний пассажир скончался на месте происшествия. Водитель и еще двое несовершеннолетних пассажиров пострадали. Их доставили в медицинское учреждение.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Причины произошедшего выясняются.

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Накануне в Ростовской области на автодороге Ростов – Семикаракорск – Волгодонск столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погиб один человек, еще четыре, в том числе несовершеннолетняя девочка, пострадали.

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