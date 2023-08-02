Один человек погиб при попадании снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке

Один человек погиб в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилому дому в Донецке. Об этом в среду, 2 августа, сообщил корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов.

На кадрах видно, что украинский снаряд попал на крышу дома и разрушил квартиру на третьем этаже, из-за взрыва обрушилась часть стены.

Под завалами нашли тело человека, который в момент обстрела утром в среду находился в квартире.

Ранее в этот день украинские войска обстреляли районы Донецка, Макеевки, а также Ясиноватский район из артиллерии калибра НАТО. Сообщалось, что за один час ВСУ выпустили 27 снарядов.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) за час выпустили 26 снарядов снарядов калибра НАТО по Донецку и Макеевке. Ранее, 31 июля, украинские боевики выпустили пять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Ясиноватскому району. За 20 минут до атаки украинские силы атаковали район снарядами калибра 155 мм.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.