Захарова назвала мейнстримом в Польше тему притязаний на Западную Украину

Идеи о присоединении территорий Западной Украины становятся в Польше мейнстримом, заявила в среду, 2 августа, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«За последние годы тема того, что вот эта самая историческая справедливость должна наконец свершиться, а они ее видят в контексте Западной Украины, становится мейнстримом», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Она подчеркнула, что тема притязаний на украинские территории уже вышла за рамки маргинальных обсуждений и начинает становиться массовой в польском обществе.

«То тут, то там появляются книги, то тут, то там проходят конференции, идут выступления одно за другим. То марочку выпустят, то монетку отчеканят с определенными ностальгическими воспоминаниями», — уточнила официальный представитель МИДа.

Накануне Захарова отметила, что Киев начал подозревать, что помощь Варшавы может обернуться захватом западных земель Украины Польшей. Она также сравнила отношения Варшавы и Киева с волком и овцой, заявив, что травоядное стало догадываться, что оно пойдет на ужин волку.

21 июля президент РФ Владимир Путин поручил директору Службы внешней разведки РФ Сергею Нарышкину отслеживать планы Варшавы в отношении Киева и заявил, что Польша рассчитывает напрямую вмешаться в конфликт и «оторвать кусок пожирнее» на Украине.

Ранее, 11 июля, президент Польши Анджей Дуда допустил отправку военных Польши на Украину после конфликта.