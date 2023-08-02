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Режим «черного неба» объявили в Красноярске

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Фото: ТАСС/Андрей Самсонов
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В Красноярске до вечера 3 августа специалисты объявили неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности — так называемый режим «черного неба». Об этом в среду, 2 августа, говорится в сообщении на сайте Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«На территории города Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — говорится в сообщении.

Режим «черного неба» продлится до 19:00 3 августа по местному времени (15:00 по мск).

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Кроме того, отмечается, что в четверг в центральных и южных районах Красноярского края ожидается жаркая погода, температура воздуха составит до +32 градусов.

В середине февраля в Красноярске также объявляли режим «черного неба». Тогда в городе зафиксировали рекордные показатели загрязнения воздуха. Как показали датчики проекта «Красноярск. Небо», хуже всего ситуация в поселке Солонцы и Академгородке, на улицах Маркса, Горького и Маерчака.

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