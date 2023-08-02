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ВСУ выпустили 27 снарядов по Донецку и Макеевке

СЦКК: ВСУ выпустили 27 снарядов по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району
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Фото: t.me/itsdonetsk
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Украинские войска обстреляли районы Донецка, Макеевки, а также Ясиноватский район из артиллерии калибра НАТО — 155 мм, за один час было выпущено 27 снарядов. Об этом 2 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:50 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении.

Также с 7:10 до 7:50 выпущено еще семнадцать таких же снарядов по Петровскому, Киевскому, Куйбышевскому и Кировскому района Донецка. Макеевку украинские боевики обстреляли в 7:35 (выпущено три снаряда) и в 7:50 — четыре снаряда по Ясиноватскому району.

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Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) за час выпустили 26 снарядов снарядов калибра НАТО по Донецку и Макеевке. Ранее, 31 июля, украинские боевики выпустили пять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Ясиноватскому району. За 20 минут до атаки украинские силы атаковали район снарядами калибра 155 мм.

В тот же день под атаку боевиков попала Пантелеймоновка. Всего за час по Макеевке и Донецку, Ясиноватой и Пантелеймоновке ВСУ выпустили 26 снарядов калибром 155 мм. Были ранены девочка и две женщины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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