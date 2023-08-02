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Жаркая погода и грозы ожидаются в Москве 2 августа

Синоптик Котилевская предупредила о жаркой погоде и грозах в Москве 2 августа
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Переменная облачность, дожди, грозы и температура до плюс 27 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом 2 августа рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

По ее словам, в Москве ожидается от + 25 до +27 градусов. В области воздух прогреется от +23 до +28 градусов.

«Ветер юго-восточный 3–8 м/с, при грозе порывистый», — сказала она «РИА Новости».

Атмосферное давление будет слабо падать и составит 743 мм ртутного столба

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По данным сайта «Метеовести», в среду Москва окажется в теплом секторе атлантического циклона с центром над Скандинавией. Грозы прогремят в столице после полудня. При этом температура воздуха в столице станется чуть выше нормы.

Днем ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что жара до +34 градусов ожидает москвичей в воскресенье, 6 августа. После понедельника температура заметно снизится и придет к климатической норме.

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