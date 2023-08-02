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В США обвинили Украину в хамстве в ответ на иностранную помощь

WE: Украина продолжает хамить Западу в ответ на иностранную помощь
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Staff Sgt. Marco Gomez
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Киев продолжает агрессивно вести себя в отношении Запада и заставляет его усомниться в признательности. Об этом пишет 1 августа журнал Washington Examiner.

Автор материала удивляется реакции властей Украины на продолжающуюся помощь от западных стран.

«Что менее ясно, так это то, почему украинские официальные лица ведут себя всё более грубо и раздражительно, когда некоторые из их крупнейших иностранных партнеров просят немного больше благодарности», — говорится в статье.

Таким образом Киев надеется получить максимальный доступ к эффективному оружию и максимальной финансовой помощи, однако оскорбления вместо благодарности могут привести к сокращению поддержки в дальнейшем, предполагается в материале.

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Ранее в этот же день сообщалось, что посла Варшавы в Киеве Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева.

При этом 31 июля французский политик, депутат Европейского парламента от партии «Национальное объединение» и член Комитета Европарламента (ЕП) по оборонной политике Эрве Жювен назвал Украину самой коррумпированной страной мира, а политику Евросоюза по отношению к ней — ошибочной.

Днем ранее в социальных сетях появились фотографии участников мероприятия в Амстердаме, сотни человек вышли на очередной марш за мир и против поставок оружия Украине. Организаторы акции провели пресс-конференцию, в ходе которой раскритиковали действия властей Нидерландов, оказывающих военную поддержку киевскому режиму.

До этого, 22 июля, бывший сотрудник Пентагона Дуглас Маккиннон в публикации для The Hill высказывал подобное мнение. В частности, он заявил, что растущие требования Киева и непрозрачный процесс расходования полученных средств снижают мотивацию в вопросе поддержки страны. Он подчеркнул, что еще одним отталкивающим фактором стало «неблагодарное» поведение президента Украины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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