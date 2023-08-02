Пассажирский самолет врезался в стаю птиц в Иркутской области

Стая птиц помешала отправке рейса из Иркутска. Об этом в среду, 2 августа, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел во время разбега самолета авиакомпании «Сибирь», направлявшегося в Якутск. После столкновения с птичьей стаей экипаж принял решение прервать взлет и вернуться на стоянку. Никто из 124 пассажиров не пострадал.

Воздушное судно было направлено на оценку технического состояния. Кроме того, Байкало-Ангарская транспортная прокуратура инициировала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Ранее, 12 июля, рейс Новокузнецк – Москва пришлось прервать из-за попадания птицы в фюзеляж. Самолет благополучно зашел на посадку в аэропорту Новосибирска.