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Пассажирский самолет врезался в стаю птиц в Иркутской области

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Стая птиц помешала отправке рейса из Иркутска. Об этом в среду, 2 августа, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел во время разбега самолета авиакомпании «Сибирь», направлявшегося в Якутск. После столкновения с птичьей стаей экипаж принял решение прервать взлет и вернуться на стоянку. Никто из 124 пассажиров не пострадал.

Воздушное судно было направлено на оценку технического состояния. Кроме того, Байкало-Ангарская транспортная прокуратура инициировала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

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Ранее, 12 июля, рейс Новокузнецк – Москва пришлось прервать из-за попадания птицы в фюзеляж. Самолет благополучно зашел на посадку в аэропорту Новосибирска.

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