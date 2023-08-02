Демократы США сочли последние обвинения Трампа самыми серьезными

Предъявленные бывшему президенту США Дональду Трампу обвинения по делу о попытках препятствовать выборам 2020 года и штурме Капитолия являются самыми серьезными из всех, с которыми он сталкивался до настоящего момента. Такое мнение во вторник, 1 августа, выразили лидер демократического большинства в сенате конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) и лидер демократического меньшинства в нижней палате конгресса Хаким Джеффрис (от штата Нью-Йорк).

«Третье обвинение в адрес Трампа показывает в шокирующих подробностях, что насилие того дня (6 января 2021 года. — Ред.) стало кульминацией преступного замысла, который на протяжении месяца разворачивался под руководством бывшего президента, чтобы бросить вызов демократии и опровергнуть решение американского народа. Это обвинение самое серьезное и самое значимое на сегодня», — говорится в их совместном заявлении.

Отмечается, что такое обвинение будет выступать в качестве сурового напоминания для поколений американцев о том, что никто, включая президента Соединенных Штатов, не может быть выше закона в стране.

По наблюдениям новостного портала Axios, большинство представителей Демократической партии «старательно избегали» делать громкие высказывания по поводу других обвинения в сторону Трампа в финансовых махинациях при выплатах бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, а также в ненадлежащем обращении с секретными документами. Портал объясняет появившуюся эмоциональную реакцию на новое обвинение бывшего американского лидера присутствием «личной истории» для демократов в данном деле.

Ранее в этот день стало известно, что Федеральное большое жюри в Вашингтоне поддержало выдвижение обвинений бывшему американскому лидеру Дональду Трампу в связи с беспорядками в конгрессе США в январе 2021 года.

Кроме того, 1 августа Трамп заявил, что узнал о намерении американской прокуратуры предъявить ему новое обвинение. По мнению экс-президента, такой шаг будет нацелен на сокрытие «дурных новостей о взятках и вымогательствах», исходящих от сторонников действующего главы государства Джо Байдена.

Специальный прокурор Джек Смит подтвердил выдвижение обвинений в адрес Трампа. Он охарактеризовал события 6 января 2021 года как «беспрецедентное нападение», которое «подпитывалось ложью», сказанной бывшим президентом. Вести дело Трампа о беспорядках в конгрессе будет судья Федерального суда округа Колумбия Таня Чаткэн.

В свою очередь, пресс-служба экс-президента указала, что предъявление обвинений бывшему президенту США является попыткой администрации действующего главы государства Джо Байдена вмешаться в предстоящие выборы.

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти выразил мнение, что обвинения Трампу дают возможность Джо и Хантеру Байденам отвлечь внимание общественности от собственных неприглядных поступков. Он напомнил, что действующего главу государства и его сына подозревают в нарушении ряда законов, в том числе из-за возможного участия в коррупционных схемах украинской компании Burisma.

19 июля телеканал NBC News со ссылкой на письмо Трампу от спецпрокурора США Джека Смита сообщил, что экс-президенту могут предъявить обвинения в сговоре с целью обмана США и оказания давление на свидетелей. Трамп накануне получил письмо от прокуратуры, в котором его проинформировали о готовящихся обвинениях в связи с делом о штурме Капитолия. В тот же день экс-президент заявил, что он является объектом уголовного расследования по делу о штурме Капитолия и ему дали четыре дня на дачу показаний.

6 января 2021 года сторонники 45-го президента Трампа ворвались в здание конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства, на которых одержал победу Байден. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

В настоящее время суды рассматривают десятки дел по обвинению американцев в беспорядках.