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Автобус столкнулся с грузовиком в Ставрополье

Водитель автобуса уснул за рулем и врезался в грузовик в Ставрополье
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Фото: t.me/gibdd26
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В Петровском районе Ставрополья автобус столкнулся с грузовиком, пострадали восемь человек в пассажирском транспорте. Об этом 2 августа сообщили в управлении Госавтоинспекции в Telegram-канале.

Отмечается, что на 521 км автодороги «Астрахань — Элиста — Ставрополь» водитель автобуса врезался в впереди идущий КАМАЗ. Восемь пассажиров автобуса были доставлены в больницу для осмотра травм и повреждений, сам 27-летний водитель не пострадал.

Уточняется, что в салоне автобуса всего было 28 пассажиров.

В ведомстве добавили, что на момент происшествия водитель пассажирского транспорта не был пьян. Также известно, что за последние два года мужчина семь раз привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД. Авария случилась из-за усталости мужчины, он начал засыпать.

Накануне сообщалось, что при столкновении двух легковушек на автодороге Ростов – Семикаракорск – Волгодонск в Ростовской области погиб человек, четверо пострадали. Водитель Volkswagen Polo в разрешенном месте выехал на встречную полосу для совершения обгона, но столкнулся с автомобилем Kia Sportage. В результате аварии пассажир Volkswagen скончался на месте.

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