В Киеве и нескольких областях Украины произошли взрывы

В Киеве, Киевской и Одесской областях произошли взрывы. Об этом 2 августа сообщили в местных военных администрациях.

Отмечается, что сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Согласно данным официального ресурса оповещения населения, воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской, Винницкой, Житомирской, Одесской и Черниговской областях.

Министерство обороны РФ не комментировало информацию о взрывах.

Накануне стало известно о взрывах в Харьковской области. В регионе активизировалась система экстренного оповещения.

31 июля украинские СМИ сообщили о взрывах в Купянске Харьковской области.

Также в этот день появилась информация о том, что взрывы прозвучали в Кривом Роге Днепропетровской области. В Кировоградской области была объявлена воздушная тревога. Отмечалось, что складские помещения в Харькове, где ночью произошли взрывы, были повреждены из-за пожара.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам инфраструктуры Украины с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.