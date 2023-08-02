На Камчатке арестовали обвиняемого в убийстве друга мужчину

На Камчатке местный житель нанес смертельные ножевые ранения своему другу. Как рассказали 2 августа в СУ Следственного комитета РФ по Камчатскому краю, обвиняемый в убийстве арестован.

Отмечается, что инцидент произошел еще в апреле. Мужчина зарезал 37-летнего знакомого в одной из квартир на Сахалинской улице. У потерпевшего были повреждены жизненно важные органы.

В результате полученных телесных повреждений спустя непродолжительное время потерпевший скончался в реанимации.

45-летнему обвиняемому по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку») судом избрана мера пресечения в виде заключения.

В настоящее время уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд.

Накануне суд в Мурманской области приговорил 44-летнюю жительницу Североморска к восьми годам лишения свободы за убийство супруга. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина нанесла своему 56-летнему супругу три удара кухонным ножом в область груди и левой кисти.