Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США с «ААА» до «АА+»

Агентство Fitch во вторник, 1 августа, сообщило о понижении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента США в иностранной валюте.

На сайте организации уточняется, что кредитоспособность американской экономики, по мнению экспертов, соответствует категории «АА+». Ранее эмитент США соответствовал наивысшей оценке — «ААА».

По рейтингу установлен стабильный прогноз.

Понижение уровня связывают с ожидаемым ухудшением фискальной ситуации в США в ближайшие три года, а также с высокими темпами роста госдолга.

В свою очередь, Белый дом не согласился с выводами агентства и заявил, что действующий американский президент Джо Байден добился самого сильного восстановления экономики.

Ранее, 9 июля, глава минфина США Джанет Йеллен отметила, что власти страны не могут гарантировать полную защищенность от рецессии. По ее словам, в краткосрочной перспективе ожидается замедление роста занятости и экономики в целом, что абсолютно «уместно и нормально».

До этого, 3 июня, президент Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США, который приостанавливает лимит до 1 января 2025 года. Он подчеркнул, что данное решение помогло предотвратить экономический крах.

Тем не менее 1 июня вице-президент Евразийского центра Эрл Расмуссен заявил, что Штаты ждет рецессия. Он охарактеризовал повышение потолка госдолга как политический механизм и подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему должен его закрыть.