Гастроэнтеролог призвала не есть продукты с истекшим сроком годности

Употребление продуктов с истекшим сроком годности чревато отравлением. Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух 2 августа рассказала, что ни варка, ни парка, ни жарка не помогут спасти такую еду.

«Употреблять просроченные продукты нельзя, даже если внешне они выглядят нормально или плесень видна только на небольшом участке. После истечения срока годности в них могут появиться вредоносные микроорганизмы — возбудители инфекций», — приводит ее слова «Газета.Ru».

При этом в тех продуктах, в которых содержится наибольшее количество белка, представляют особенную опасность. Условия и сроки хранения таких продуктов, как сосиски, мясо, сыр, яйца, строго прописаны, их нарушение может привести к болям в животе, диарее, рвоте или повышенной температуре.

«<...> на хлебе часто развиваются плесневые грибки. И даже если срезать ножом пораженный участок — ситуацию это не исправит. Дело в том, что ножки грибов — гифы — проникают очень глубоко в продукт, и избавиться от них практически невозможно», — добавила эксперт.

Между тем 5 июля диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова рассказала, что производитель при определении сроков годности продукта зачастую подстраховывается и указывает меньший диапазон дат, чем на самом деле.

Как отметила Круглова, для самостоятельного увеличения срока годности можно замораживать продукты. Долго сохранять свои свойства и оставаться безопасными для употребления могут те товары, которые содержат в своем составе большое количество естественных консервантов (например, соль, сахар), а также сухие продукты: крупы, бобовые, макаронные изделия и другие.

До этого, 26 июня, технолог Елена Фрольцова призвала не есть продукты прямо из холодильника, поскольку это чревато нарушением обменных процессов. Специалист объяснила, что ледяная пища быстрее всего проходит через ЖКТ и не задерживается в желудке достаточное количество времени. Из-за этого белки просто не успевают расщепляться на аминокислоты.