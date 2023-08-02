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В Польше заявили о загнанной в тупик Варшаве из-за помощи Киеву

Myśl Polska: проукраинская позиция Польши завела страну в тупик
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Фото: TASS/YURI KOCHETKOV
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Проукраинская позиция Польши загнала ее в тупик. Об этом 1 августа написал редактор Mysl Polska Ян Энгельгард.

По словам журналиста, киевским властям очень удобно продвигать тезис о борьбе Украины за весь «свободный мир», в том числе за Европу, а также за то, «быть или не быть Польше».

«Таким образом, Польша пала жертвой собственной пропаганды и догмы о том, что это «наша война», — подчеркнул Энгельгард, отметив получение Киевом военной помощи за счет польской пропаганды.

Журналист также напомнил о заявлениях польских политиков «о гибели украинцев за свободу» Польши. Он обратил внимание на абсурдность оценки, которая совсем не имеет отношения к действительности.

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Ранее, 25 июля, сообщалось, что провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) может привести к сокращению финансовой и военной помощи Киеву со стороны западных стран. Авторы материала указали на недовольство западных стран ходом украинского контрнаступления, которое не оправдало их ожиданий.

22 июля министр обороны республики Мариуш Блащак сообщил, что в Польше заработал Центр по ремонту и обслуживанию поставляемых на Украину танков Leopard. При этом, как 12 июля сообщила газета Handelsblatt, Германия отказалась принимать участие в создании в Польше центра по ремонту танков Leopard. Источник указал, что причина заключается в «абсолютно завышенных ценовых ожиданиях со стороны польской стороны».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти Российской Федерации объявили 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе после обстрелов со стороны украинских военных.

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