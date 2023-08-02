В Петербурге скончался автор более 100 песен и музыки к кинофильмам Колкер

Заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Колкер скончался 1 августа в возрасте 90 лет. Информацию об этом распространила официальная группа Союза композиторов Санкт-Петербурга в социальной сети «ВКонтакте».

Представители организации выразили соболезнования родным и близким покойного, а также отметили, что время и место прощания объявят позже.

За несколько дней до своей смерти композитор вернулся домой после длительного лечения в реанимации, а затем в травматологическом отделении одной из петербургских больниц.

Колкера госпитализировали в начале июня. Знакомые композитора обратились в экстренные службы, поскольку тот долго не выходил на связь. Спасатели нашли истощенного и обездвиженного мужчину в его собственной квартире.

До этого, в феврале, на пожилого деятеля искусств напал неизвестный. Злоумышленник несколько раз ударил Колкера ножом, в результате чего, по данным источника «Известий», потерпевший получил травму руки.

На следующий день сотрудники МВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в одном из хостелов. Им оказался 46-летний житель Южно-Сахалинска.

За время своей творческой карьеры Александр Колкер сочинил более сотни песен. Одни из самых известных его работ — «Туман», «Дождик», «Парень с Петроградской стороны», «Стоят девчонки».