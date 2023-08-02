В СНБО Украины признали отсутствие планов на случай смерти Зеленского

У Украины нет планов на случай смерти президента Владимира Зеленского. Об этом в эфире телеканала «Рада» 1 августа заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Абсолютно некорректная информация, никаких планов нет. Есть президент страны, верховный главнокомандующий вооруженных сил, выполняющий свои обязанности. Для чего это сделало уважаемое издание Politico, мне сложно сказать», — подчеркнул он, назвав публикацию журналистов бредом и отметив, что сотрудники издания не понимают собственных слов.

Секретарь СНБО добавил, что действия и подобные информационные вбросы украинского депутата Николая Княжицкого вызывают у Киева некоторые вопросы.

Ранее в этот день Княжицкий в интервью изданию Politico заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский не сможет выполнять свои обязанности, то управление государством перейдет к Верховной раде, в частности, к председателю рады.

Как отмечается в публикации, действующий председатель Верховной рады Руслан Стефанчук, член партии Зеленского «Слуга народа», не имеет высокого рейтинга доверия в опросах общественного мнения. Сейчас его поддерживают около 40% украинцев.

Ранее, 30 июля, сербская газета Politika заявила о поисках Западом замены Зеленскому. По ее данным, постоянные агрессивные требования украинского президента и его неблагодарность западным покровителям за помощь могут привести не только к тому, что его вынудят договариваться с РФ, но и найдут более сговорчивую и благодарную замену.

НАТО также недовольна его непрекращающимися требованиями к большему количеству оружия и боеприпасов, истребителей, ракет и денег.