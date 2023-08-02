Украинские СМИ сообщили о взрывах в Измаиле

Взрывы прогремели в Измаиле в Одесской области. Об этом 2 августа сообщило украинское издание «LIGA.нет».

Отмечается, что в настоящее время в регионе действует воздушная тревога.

Министерство обороны РФ не комментировало информацию о взрывах.

Ранее в этот день глава военной администрации Киева Сергей Попко сообщил о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) в столице и Киевской области. Он призвал жителей столицы не покидать укрытия до отбоя воздушной тревоги.

Накануне вечером сообщалось о взрывах в Харьковской области. В регионе активизировалась система экстренного оповещения.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам инфраструктуры Украины с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.