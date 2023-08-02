Сильные осадки могут вызвать подтопления в четырех регионах России

В связи с обильными осадками ожидается выход воды на поймы рек и подтопления местности на территории четырех регионов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов России. Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Отмечается, что возможен выход воды на поймы рек в южных районах Забайкальского края и Республики Бурятия. В отдельных районах Красноярского края прогнозируется подтопление низменных мест.

Кроме того, неустойчивый характер погоды с дождями различной интенсивности сохранится в Амурской области. Может подняться уровень воды на малых реках. Также возможны подтопления низкопойменных мест.

Между тем 1 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Бурятии, Карелии, Мурманской, Ленинградской, Новгородской, Иркутской областях и некоторых других российских регионах специалисты прогнозируют большое количество дождей в последний месяц лета.