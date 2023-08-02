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Reuters: Трампа обвиняют по четырем пунктам, включая обман правительства и суда

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Экс-президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения по четырем пунктам в рамках дела о штурме Капитолии в январе 2021 года. Об этом во вторник, 1 августа, сообщает агентство Reuters.

Согласно имеющимся данным, бывшего американского лидера могут привлечь к ответственности за «сговор с целью обмана США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры», «сговор против прав».

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Отмечается, что выдвигаемые обвинения получили поддержку Федерального большого жюри. Специальный прокурор Джек Смит подтвердил эту информацию. Он охарактеризовал события 6 января 2021 года как «беспрецедентное нападение», которое «подпитывалось ложью» Трампа.

Между тем пресс-служба бывшего главы государства назвала случившееся попыткой администрации президента Байдена вмешаться в предстоящие выборы. В свою очередь, спикер палаты представителей Кевин Маккарти предположил, что эти обвинения дают возможность Джо и Хантеру Байденам отвлечь внимание общественности от собственных неприглядных поступков.

Ранее, 19 июля, стало известно, что Дональду Трампу могут предъявить обвинения в сговоре с целью обмана США и оказания давления на свидетелей. Накануне политик получил соответствующее уведомление от прокуратуры. В тот же день он заявил, что является объектом уголовного расследования по делу о штурме Капитолия и в течение четырех дней обязан явиться для дачи показаний.

Трамп — первый человек, занимавший пост президента США, которому предъявлены уголовные обвинения. В 2023 году его также обвинили по делам о выплатах денег за молчание порнозвезде и о секретных документах.

Уголовные обвинения по последнему делу насчитывают 37 пунктов, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Они были предъявлены Трампу в июне, но тот отказался признать себя виновным.

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